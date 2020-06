Uomini e donne, ex cavaliere contro Gianni e la redazione…

Che scontro! Un ex corteggiatore di Gemma Gargani, tale Fabrizio Cilli, smascherato da Gianni Sperti, che aveva portato a prova delle sue accuse un audio registrato in treno in cui il cavaliere dichiarava di essere fidanzato e di partecipare al Trono over di Uomini e donne, corteggiando Gemma Galgani, per visibilità, è tornato a parlare in un’intervista al sito Meteokiw.

Naturalmente non sono mancati gli strali contro l’opinionista di Maria De Filippi ed ex ballerino di Amici. E non sono mancate nemmeno bordate contro la redazione del dating show di Canale 5 e parole poco carine nei confronti di Gemma.

Cilli contro Gianni Sperti e Uomini e donne

Cilli non è stato particolarmente tenero con Gianni che ha definito “una persona furba“ e che “fa lo spaccone dietro le quinte, ma alla fine È uno che vale poco. Sa solo offendere“. Non è la prima volta che l’ex cavaliere si scaglia contro l’opinionista collega di Tina Cipollari, ma questa volta ci è andato davvero giù pesante: “Gianni Sperti è una persona furba, sta lì perché sennò dove lo vuoi mettere uno così?

Fa lo spaccone dietro le quinte, ma alla fine è una persona arrogante, una persona che vale poco, lui sa solo offendere. Fin dal primo giorno mi aveva preso di mira. Quando lui ti prende di mira il gioco è fatto, si vede che era geloso di me. Non lo so”.

Secondo il corteggiatore, “il trattamento che mi hanno riservato”, riferendosi naturalmente alle persone che lavorando nella redazione della trasmissione, “non è stato simpatico. Tanto lì funziona così, fanno come gli pare ed è inutile girarci tanto intorno. Adesso c’è questo ragazzo qui (Sirius, ndr), si divertono un po’. Poi quando gli ascolti saranno più bassi faranno fuori anche lui, non si sa in quale modo. Tanto loro fanno così, poi ti ributtano in mezzo alla strada, rovinando anche la tua immagine”. “Gianni Sperti manda i controlli solo se ti chiami Renza o Cilli. Il suo Sirius non si tocca… Vergogna!”, ha tuonato.

Parole poco tenere verso Gemma Galgani

E per “ripulire! la sua immagine, sempre nell’intervista rilasciata a Meteoweek, Cilli ha voluto tornare sulla sua partecipazione a Uomini e donne: “In tutta sincerità, quando io sono andato a Uomini e donne non era assolutamente fidanzato perché mi ero lasciato. Volevo conoscere la persona che era (Gemma Gargani, ndr), ero curioso. N

on sono andato lì per interessi o perché come ha detto Gianni volevo andare al Grande Fratello. Sono andato a Uomini e donne per la curiosità di conoscere questa donna poi una volta conosciuta, già dalla prima puntata, ho capito che è arrogante e ho cambiato opinione. Volevo quindi rimanere lì a Uomini e donne per trovare un’altra persona, non Gemma, per conoscere un’altra donna.