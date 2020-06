Giulia De Lellis fa l’aerosol al suo cane,Tommaso Kowalski…

“La follia di stasera di Giulia De Lellis è che deve fare l’aerosol al cane. Tu spiegami come fai a fare l’aerosol al cane”, esordisce Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne commenta divertito con i fan nelle sue IG Stories l’ultima trovata dell’ex corteggiatrice con cui è tornato insieme. Tommaso Kowalski, il tenero Spitz di Pomerania appena entrato in ‘famiglia’, forse ha un problemino alla gola e la bella 24enne ha deciso di risolvere così, consigliata da un veterinario. Il Dj 30enne documenta tutto.

Andrea Damante non crede ai suoi occhi e continua a ripetere: “Come fai a fare l’aerosol a Tommy?”. Giulia replica: “Me lo ha detto il veterinario eh!”, il fidanzato controbatte incredulo: “Solita fantascienza…”.

Incredibile, ma vero. Giulia De Lellis, tenendo il suo cagnolino come fosse un neonato tra le braccia, riesce nell’intento. Damante non smette però di ironizzare sulla questione: “Ecco, raga, ci siamo, la ribellione di Tommy che lecca l’aerosol. Probabilmente non riesce neppure a respirare da quanto Giulia lo sta stringendo…”.

La De Lellis invece riprende il suo Andrea e di Tommaso Kowalski dice, accarezzandolo: “E’ buonissimo, è un bambino, guardalo”. “Spero gli faccia bene”, sottolinea il ragazzo. Poi aggiunge: “Ma sta respirando? Dai Tommy, tieni duro!”.

Il Dama, non contento, poi riprende il cane che dorme fuori dalla cuccia a pancia insù stremato dopo la cura. “Quando esageri con l’aerosol”, scrive sempre più ironico. In effetti l’animale, ancora cucciolo, pare proprio stanchissimo: un po’ di stress la curiosa novità, fatta per il suo bene, deve averglielo causato e ora il piccolo si riposa.

