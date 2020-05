U&D – Veronica smascherata da Gianni e Tina? Le chat con Luca…

28 maggio 2020 loading...

Veronica Ursida in bilico al Trono Over di “Uomini e Donne“: dame e cavalieri l’accusano di sentirsi da due mesi con un altro uomo, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari le chiedono di mostrare le chat del telefono, ma lei si rifiuta. Intanto Gemma disattiva i commenti sotto i post di Instagram.

Al Trono Over i conti non tornano mai. Specie quando si tratta di Armando Incarnato e di Veronica Ursida. Il cavaliere è sospettato di frequentare l’ex fidanzata Jasmine, ma con un incredibile showdown (urla, esce e rientra come se nulla fosse) evita di lasciare il programma. La dama romana è tanto bella quanto sottona. Veronica ha ricevuto un mazzo di rose rosse e un biglietto da Luca, acquisto fresco, fresco del parterre. Strano, ma lecito. Succede che la dama bionda viene “messa in pausa” da Giovanni, l’uomo che sta frequentando e che ha dimenticato il cuore a casa dell’ex quattro anni orsono e invece di prendere male il brusco stop, accetta serafica. Gianni si insospettisce: “Nelle tue storie prevale sempre la ragione, mai la pancia”. Valentina Autiero e Armando Incarnato supportano l’opinionista. La romana sibila: “Sono arrivate delle voci. Per due puntate Luca ha chiesto il numero mio e di un’altra e poi porta i fiori a Veronica che ha rifiutato il suo numero. Non facciamo sempre finta di non sapere”.

Il “gossip girl” della Tiburtina Armando, col solito atteggiamento subdolo, denuncia: “Veronica si sente da due mesi con Luca e gli ha detto di venire qui. Se inizio a parlare io parto dalla prima notte in albergo. Sono in contatto social da due mesi. Se Giovanni se ne va, si siede lui al centro. Vi faccio vedere”. Faccia da ras di zona e bocca stortignaccola al lato come a dire “ah se parlo viene giù Maria con tutti i filistei”. E però le segnalazioni su Veronica ci sono e sono anche tante. Lo rivela Tina: “È da te fare accordi sottobanco, ho notato che non sei rimasta stupita dei fiori. Come se lo sapessi. E anche quando hai discusso con Giovanni nel parcheggio, fatalità lo hai fatto di fronte ai camerini mio e di Gianni così da poterci tirare in mezzo in puntata come testimoni. Te Veronica, le cose le dici sempre dopo. Una volta può passare, cinque no. Metti sempre la mano sul petto a giurare e poi sono uscite cose atroci. Mi ci brucio tutto il corpo che siete d’accordo. Fate vedere i telefoni. Oggi non vuoi mostrare la tua innocenza a tutta Italia?!”.

La bora triestina attraversa lo studio e il terrore cristallizza i volti di Luca e Veronica. Tuttavia la 38enne dice che non ha problemi e va ad armeggiare nella borsa, prende il cellulare, smanetta e… lo rimette dentro affermando che lo farà vedere solo a Giovanni. Secondo i falchi di Twitter, invece, ha cancellato o disinstallato al volo qualcosa. Viene fuori che Luca, il signore dei fiori, una volta è entrato in diretta Instagram con Veronica. Venti secondi in tutto. Giovanni chiede all’amata perché non gliel’ha detto e Veronica si arrampica sugli specchi: “Era una stupidaggine. È durato poco, lì per lì con tutti quelli che ci sono in diretta con me non me lo ricordavo, l’ho ricordato in un secondo momento. Ma la redazione lo sapeva”. Maria De Filippi la sbugiarda: “No, la redazione non sapeva che vi foste visti sulla chat”. Peggio va quando le chiedono quanta gente si colleghi su Instagram per non aver riconosciuto Luca: “Dipende… A volte 5, altre 10, altre ancora 20”.

In effetti, numeri stratosferici che possono confondere. Tina è più agguerrita di Gianni: “Le voci che girano su Armando sono tutte vere e quelle di Veronica no? Le segnalazioni arrivano su tutti e due. Dicono che hai l’amante” e Incarnato: “Sì, sì. Non lo possiamo portare perché è amante appunto…”. La De Filippi, che in passato ha difeso la Ursida, appare scettica e punta su Luca nascosto dietro i capelli incatramati di Armando: “Davanti ad un rifiuto perchè stabilisci di regalarle delle rose? Al di là della diretta vi siete mai sentiti?”, l’uomo nega. E per ora finisce così. Oggi niente gloria trash per Gemma Galgani e Nicola detto Sirius anche se la vispa 70enne ha regalato lo stesso una notizia: ha disattivato i commenti sotto i post di Instagram. Troppe critiche e battutine?