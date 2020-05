U&D – segnalazione su Sirius da parte di un opinionista. Tutto organizzato?

loading...

In queste settimane sta facendo molto discutere (e indignare qualcuno) il corteggiamento della 70enne Gemma Galgani da parte del 26enne Nicola Vivarelli (“Sirius”). Ora spunta una segnalazione shock sul ragazzo. A lanciarla è Biagio D’Anelli, nientemeno che opinionista di Mediaset.

Questi ha sostenuto su Instagram che Vivarelli sarebbe felicemente fidanzato fuori dal dating-show di Maria De Filippi all’insaputa della redazione! Ma c’è di più! La sua dolce metà approverebbe la sua partecipazione al programma! D’Anelli sottolinea che l’approverebbe anche la madre del ragazzo, come il diretto interessato aveva peraltro già ammesso (quando l’ufficiale della Marina Mercantile torna a casa, guardare con lei e sua nonna “Uomini e Donne” e Gemma Galgani, è un rito!).

Adesso la redazione della trasmissione e la dama del Trono Over vorranno certamente sapere la verità da Nicola. Per non parlare degli attacchi che gli riserveranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che già non credono nella sua buona fede. “(Mi dispiace) per Gemma”, scrive lo stesso Biagio D’Anelli! Ecco il suo post, da cui traspare il sarcasmo.

Accade molto spesso che i cavalieri, i corteggiatori e le corteggiatrici “Uomini e Donne” siano accusati di avere qualcun altro fuori dalla trasmissione e di essere interessati solo alla presenza televisiva (la stessa accusa investe anche Gemma, che da dieci anni va in studio alla finora vana ricerca dell’amore vero), ma quando succede, desta sempre scalpore. Anche quando la dama ha 70 anni e il cavaliere 26 e la loro frequentazione suscita più di un dubbio!

Gemma ha conosciuto la madre di Sirius!

Mentre il pubblico di “Uomini e Donne” attende di conoscere gli sviluppi della pesante accusa contro “Sirius”, la conoscenza tra lui e Gemma Galgani procede (anche se pochi giorni fa i due hanno avuto il loro primo litigio, perché Nicola non risponderebbe alle chiamate della dama).

Gemma ha persino conosciuto la madre del ragazzo! Hanno avuto una telefonata, in cui la donna le ha detto che le farebbe piacere venire in studio per difenderla dagli attacchi. Le ha fatto persino portare dal figlio due regali da parte sua.

La Galgani ha anche ammesso di essere sentita “persa”, quando “Sirius” ha lasciato Roma per andare a trovare i suoi (che sono separati) dopo la quarantena. Ebbene, la madre di Nicola sarà anche d’accordo (ma Tina dubita) di vedere corteggiare una donna più grande di lui 44 anni, ma l’eventuale fidanzata?!