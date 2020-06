La madre di Nicola/Sirius: ‘Mio figlio è presissimo da Gemma…’

È Luisella Del Freo, madre 51enne di Nicola Vivarelli, a difendere il rapporto tra il figlio e Gemma Galgani. Intervistata dal settimanale Chi, la donna conferma il forte interesse che il giovane ufficiale di marina sentirebbe nei confronti della dama torinese. E, altro aspetto fondamentale, nega le indiscrezioni che vorrebbero Nicola già fidanzato con un’altra donna: “Ma, dico io, come si fa? Come si fa a vivere la vita degli altri senza saper nulla di loro? Non c’è nessuna fiction, non ci sono fìdanzate nascoste negli armadi. Questa è la verità che non ha bisogno di altre spiegazioni. Le fake news ormai sono all’ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto”.

La madre di Nicola Vivarelli lo ha avvicinato a Uomini e Donne

Sarebbe stata proprio Luisella ad avvicinare il figlio a Uomini e Donne. Guardando le puntate del dating show insieme alla nonna e alla madre, il giovane ufficiale si sarebbe scoperto interessato a Gemma: “Lo ammetto: siamo io e nonna Anna ad aver avvicinato Nicola a Uomini e Donne. Siamo fan del programma e quando mio figlio, che lavora come ufficiale di Marina, tornava a casa dopo lunghi viaggi, si accomodava con noi per osservare il programma. I suoi commenti per Gemma sono stati sempre più coinvolgenti. Un giorno mi ha detto: ‘Vado a corteggiarla. Mi piace’. E noi abbiamo visto felicità nei suoi occhi”. Luisella conferma che Nicola sarebbe sinceramente coinvolto e che la differenza d’età tra i due non la spaventerebbe:

Lui da subito era presissimo. Ricordiamoci che per lavoro ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore. […] Nonna Anna e io diciamo che sarà quel che sarà. Mia madre è molto moderna. Le dico la verità: siamo curiose anche noi di capire come andrà a finire. Sa, per noi è un momento di gioia. Siamo una famiglia che ha avuto le sue burrasche. La storia con il mio ex marito si è conclusa non bene. Oggi prendiamo i sorrisi che arrivano anche grazie a Gemma. Ci siamo sentite al telefono. Le ho detto che dallo schermo mi è sempre piaciuta e le ho confidato che ha il mio appoggio e che a casa mia c’è la porta aperta per lei.

La proposta di Nicola, a Venezia con Gemma Galgani

L’ultima battuta spetta a Nicola che conferma di volere continuare a frequentare Gemma. Lo dimostrano anche l’incontro a Roma senza telecamere e il viaggio di Vivarelli a Torino. Il giovane Sirius non ha dubbi: per il momento la sua frequentazione con la dama del trono over è destinata a proseguire. L’interesse sarebbe diventato importante al punto da lanciare alla Galgani una proposta: