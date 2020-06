Scambio di tweet tra il premier Conte e Miley Cyrus. Ecco cosa si sono scritti…

Continua lo scambio di tweet tra il premier italiano Giuseppe Conte, in questi giorni impegnato negli Stati Generali dell’economia a Villa Pamphilj, e la popstar americana Miley Cyrus. Sì, la cantante americana famosa oltre che per le sue canzoni anche per le performance artistiche provocanti, ha scritto al Primo Ministro affinché assieme agli altri leader europei sostenesse la campagna internazionale Global Goal: United for the Future. Si tratta di un’iniziativa che chiede un impegno globale nella lotta al Coronavirus, con la disponibilità di cure per tutti.

Miley Cyrus scrive a Giuseppe Conte

“L’Italia e il mondo uniti nella solidarietà con Black Lives Matter negli Stati Uniti. Dobbiamo rimanere uniti per affrontare # COVID19 e il suo impatto sproporzionato sulle comunità emarginate, in particolare le comunità di colore. Per favore, unisciti a noi, PM @GiuseppeConteIT”, aveva scritto la Cyrus.

La risposta del Premier

Un tweet al quale Conte ha risposto: “L’Italia è stata in prima linea nella battaglia contro il #COVID19 e è impegnata nell’ACT-Accelerator per assicurare un accesso universale e equo ai vaccini e ai trattamenti. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono fondamentali per avere successo. Insieme ce la faremo”. Ed è di poche ore fa un nuovo messaggio da parte della popstar che ringrazia ribadendo la necessità di un sicuro accesso ai vaccini per tutti.